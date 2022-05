(Adnkronos) - Prima tappa in Piemonte per il tour "SqusITA - L'Italia in un boccone", promosso da Metro Italia nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze del territorio e dei produttori locali. Il ristorante stellato Magorabin di Torino ha ospitato un momento di confronto con lo chef Marcello Trentini dedicato all'enogastronomia