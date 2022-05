(Adnkronos) - In Ucraina "dobbiamo combattere sul campo di battaglia. Tutti i negoziati con Vladimir Putin non ci porteranno alla pace". Così l'ex premier dell'Ucraina Yulia Tymoshenko risponde, a margine del congresso del Ppe a Rotterdam, in merito ai progetti del leader della Lega Matteo Salvini di recarsi a Mosca, finora non attuati.