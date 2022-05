L’analisi dei tecnici AEPI sullo status del Pnrr

(Adnkronos) - In che modo le risorse messe a disposizione dal Pnrr possono contribuire al rilancio dell’economia del paese? Su questo tema si è discusso nel corso della tavola rotonda organizzata da Aepi in collaborazione con Adnkronos.Per Mario Serpillo, Vice Presidente con delega all’Internazionalizzazione AEPI “le imprese sono le leve che potrebbero ridare spinta all’economia ma occorre creare le condizioni perché queste non soccombano sotto il peso delle gravi criticità alle quali si sta andando incontro”.