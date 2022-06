(Adnkronos) - Kia è pronta a lanciare sul mercato italiano Nuova Niro, il crossover che ha inaugurato l’era della mobilità sostenibile del marchio coreano in Europa e nel mondo. Per il pre lancio Kia Italia ha pensato ad un progetto speciale dal nome "Sounds Wonderful". Un talent digital che darà a giovani musicista l’opportunità di realizzare il sogno di ogni artista emergente: quello di esibirsi su un vero palcoscenico al fianco di un artista affermato come Mahmood.