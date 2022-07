Kayma: "Ho imparato a dire no, e sono rinato"

(Adnkronos) - Kayma presenta, in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, ‘Mid Side Notes’. L’artista israeliano, al suo debutto internazionale, è tra i più trasmessi dalle radio italiane col singolo ‘Learn To Say No’ (Imparare a dire ‘no’, ndr).

Ori Toledano, questo il vero nome dell’artista, nato a Tel Aviv, era già notissimo al grande pubblico per aver firmato, negli ultimi dieci anni, musiche di ogni sorta per gli spot di celebri marchi mondiali: Subaru, Pepsi, Soda Stream, solo per citarne alcuni.