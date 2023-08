(Adnkronos) - "Un grande tutorial...". Lorenzo Jovanotti 'propone' sui social un video che illustra la sua colazione particolare. "A colazione un grande tutorial... Caffè, burro... Un pezzettino di burro nel caffè, anche due pezzettini... A me piace...", dice il cantante, tornato da poco in Italia dopo l'incidente in bicicletta a Santo Domingo. Jovanotti si è procurato la frattura di clavicola e femore in una caduta.