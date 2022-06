(Adnkronos) - Il premier britannico Boris Johnson, oggi in visita a sorpresa a Kiev, ha regalato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky una biografia della regina Elisabetta, uscita in occasione del Giubileo di platino, dei suoi 70 anni di regno. Si tratta di una copia del libro di Robert Hardman, 'Queen Of Our Times: The Life Of Elizabeth II'. A inizio giugno Zelensky si era congratulato con la regina Elisabetta.