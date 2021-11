Jerome Ianmark Calayag conquista il S.Pellegrino Young Chef Academy Competition Award

Si chiama Jerome Ianmark Calayag, 25 anni, svedese, origini filippine. Giovane chef del ristorante Portal di Stoccolma ha conquistato il gradino più alto del podio della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2021. Ambizioso progetto internazionale di scouting e formazione permanente che nasce dalla convinzione che il mestiere di chef oggi non possa realizzarsi se non attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze e nuove competenze sempre più trasversali, in un’ottica di network, crescita professionale e condivisione