Jaguar - Land Rover, la pandemia non ferma il lusso: boom vendite

(Adnkronos) - Nonostante due anni di pandemia mondiale il lusso non ha mai smesso di crescere, nella globalità ha avuto una crescita del 21%, le famose “ Rich People” hanno incrementato i loro acquisti in più settori ma uno in particolare ha toccato fatturati e numeri record, ed è quello del mondo dell’automotive. Molte persone durante il periodo del Covid hanno capito quanto sia importante vivere e perché no togliersi degli sfizi “ in vita” piuttosto che rimandare delle scelte più avanti. Abbiamo voluto chiedere com’è realmente andato in Italia questo “effetto psicologico legato alla pandemia” al Presidente e AD del Gruppo Jaguar - Land Rover, Marco Santucci che rappresenta due dei marchi più prestigiosi al mondo.