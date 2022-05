(Adnkronos) - Ematologo presso l’Istituto di Ematologia “Seragnoli” del Policlinico S. Orsola – Malpighi di Bologna e Presidente del Comitato Scientifico di Aipit Aps Onlus, il Dottor Nicola Vianelli è intervenuto nel corso della presentazione del progetto ‘ITP - In viaggio con Werlhof’, spiegando come le nuove terapie siano in grado di migliorare notevolmente la qualità della vita delle persone affette da Trombocitopenia Immune, alla quale l’iniziativa è dedicata.