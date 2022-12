Italia Economia n. 51 del 21 dicembre 2022

(Adnkronos) - Welfare index pmi 2022: welfare aziendale fa bene alle aziende e al Paese; Innovazione: Terna premia le idee sostenibili nate in azienda e apre a startup e pmi; Ernesto Illy international award: ecco i migliori caffè arabica al mondo; Made in Italy: la lungimiranza di non delocalizzare; Pulsee presenta ‘LIMIT.E’: libera le famiglie dalla preoccupazione delle bollette; Eni: il distretto di Ravenna compie 70 anni; Haier Europe al fianco di Rise Against Hunger per aiutare le famiglie bisognose; Transizione Ecologica, Campus Peroni presenta un nuovo modello eco-sistemico.