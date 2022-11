Italia Economia n.47 del 23 novembre 2022

(Adnkronos) - Alfasigma: ad Alanno c’è un nuovo centro tech all’avanguardia; Confcommercio Professioni: boom per professioni non ordinistiche Sinossi: I dati della ricerca presentata dall'associazione; Cida: dirigenza pubblica e privata centrale per ripartenza Paese; Sanità, presentata la nuova Fondazione Ospedale Niguarda; Sapio compie 100 anni e celebra compleanno con un francobollo; Gruppo Bracco preserva e tramanda proprio patrimonio storico con archivio digitale; Titolo: Contratto di sviluppo, l’esperienza di Monge