Italia Economia n.28 del 13 luglio2022

(Adnkronos) - Presentato il XXI Rapporto annuale dell’Inps a Montecitorio: salari e pensioni future bassi. Medports, digitalizzazione per vincere sfide transizione ecologica ed energetica. Cdp: presenti a Venezia per le imprese e pubbliche ammininistrazioni locali. Digitale, a Roma l’Acea Innovation Day 2022. CFI, strumento efficace a sostegno dell’occupazione. Filiere agroalimentari, innovazione chiave per essere competitivi. AssoBirra, settore in ripresa. Lavoro, con LISA per l’inclusione lavorativa. La Croce Rossa Italiana ha presentato i risultati del progetto promosso. Syngenta inaugura la nuova sede italiana a Milano. Prometeo