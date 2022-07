Italia Economia n.27 del 6 Luglio 2022

(Adnkronos) - Fonarcom: contrattazione e salario minimo al centro Festival del lavoro. Codice autoregolamentazione per vendita prodotti senza combustione azione responsabile. Eni apre le porte delle sue piattaforme metanifere, “Oasi protette dalla pesca. Generali e Telepass presentano Next: un solo dispositivo per oltre 30 servizi. 120 Secondi di Notizie. Prometeo