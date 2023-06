Italia Economia n.25 del 21 giugno 2023

(Adnkronos) - We Make Future, numeri da record per la fiera del futuro digitale; EY, Economia reale. Il valore degli Investimenti Privati a supporto Sistema Paese; Imprese, a Roma la 100a Assemblea di Manageritalia ; Titolo: Centromarca, industria di Marca come modello per sviluppo Paese; L'Inps accelera la transizione digitale