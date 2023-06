italia Economia n. 23 del 7 giugno 2023

(Adnkronos) - Centro studi Grande Milano premia i sindaci di Bergamo e Genova; Search On We Make Future, la fiera del futuro digitale dal 15 al 17 giugno; Intesa Anci-Coripet, presentato a Roma bilancio di gestione triennio 2020-2023; Make Italy Green, E.ON lancia evento per fronteggiare crisi climatica