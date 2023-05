Italia Economia n.21 del 24 maggio 2023

(Adnkronos) - Infrastrutture, nasce Cdp Real Asset. Sosterrà 10 miliardi di investimenti sul territorio; Forum PA, Proteggere il futuro dei giovani: l’INPS illustra gli strumenti per un cambio generazionale; Imprese, Comunicazione Italiana presenta la seconda edizione del Forum Customer Experience; E-Commerce, inaugurate alla Farnesina “Le Giornate del Made in Italy digitale”; AssoBirra, presentato il report annuale: nel 2022 aumentano la produzione e il consumo in Italia; Oltre 200 dipendenti e 50 milioni di euro da investire. A Marcianise sbarca Philip Morris; Pnrr, L'Università di Bari: "La Pandemia ci ha preparato"