(Adnkronos) - Il welfare aziendale approda in hotel. Con Finnair, l’esperienza di viaggio parte dal volo. Sostenibilità, un’opportunità per Stati e aziende. Clai, 60 anni di qualità e sostenibilità. Inaugurato il Cruise Terminal a Palermo. Sport e sostenibilità: doppia sfida per il Maxi 100 Arca Sgr nel 2022