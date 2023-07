Italia colpita dal maltempo, si contano morti e danni

(Adnkronos) - Servizio di EVAnews. Sono quattro, fino a ora, le vittime del maltempo in Emilia-Romagna. Un uomo di circa 70 anni è stato recuperato senza vita dai vigili del fuoco a Ronta di Cesena. La moglie risulta ancora dispersa. Già nella notte si era registrata a Forlì un'altra vittima. Durante le operazioni di salvataggio di una famiglia i carabinieri hanno salvato una donna che chiedeva aiuto dal balcone dell'abitazione. I militari hanno poi fatto ingresso nell'edificio per mettere in salvo anche il marito, ma l'uomo era già morto nel piano sottostante dell'abitazione allagato. Una vittima del maltempo anche in provincia di Ravenna. Tra Solarolo e Castel Bolognese è stata individuata una macchina sommersa dall'acqua con un corpo all’interno. Un'altra vittima si registra a Cesenatico. Il corpo è stato trovato sulla spiaggia, probabilmente portato dal mare. È il tragico bilancio, purtroppo provvisorio, dell’ennesima ondata di maltempo, e delle conseguenti alluvioni in un maggio che sembra il peggior novembre. Durerà ancora per giorni, mettendo in ginocchio territori già più volte colpiti, dove gli effetti del cambiamento climatico si sommano al dissesto idrogeologico. Ora è il momento dei soccorsi, poi si conteranno i danni.