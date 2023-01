IT, Frattini (DPS Srl): “Con Cluster FM un asset manager può comunicare facilmente con un operaio”

(Adnkronos) - “La sfida più importante è riuscire a digitalizzare e a rendere i processi di digitalizzazione accessibili a più persone possibili in maniera chiara e semplice. Con Cluster FM mettiamo in comunicazione un asset manager con un operaio. In questo modo gestiamo i processi manutentivi nell’ambito del facility management”. Così il Ceo di DPS Srl, Stefano Frattini, a margine seconda edizione dell’appuntamento dedicato all’IT e alla sicurezza informatica dal titolo Forum Information Technology, promosso da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma in Piazza Mastai.