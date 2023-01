IT, Esposito (Arriva Italia): “Sfida per Information technology è trasformare il dato in informazioni fruibili”

(Adnkronos) - “Ad oggi la sfida più importante del mondo IT e di un Chief Information Officer è la gestione della filiera del dato per trasformarlo in informazioni certificate e fruibili dal business. Stiamo cercando di gestire questa sfida in maniera infrastrutturale, dotandoci di tutta l’infrastruttura tecnologica che ci permette di essere fattore abilitante per il business nell’analisi del dato”. Così il Director of Transformation and Innovation Arriva Italia, Edoardo Esposito, a margine seconda edizione dell’appuntamento dedicato all’IT e alla sicurezza informatica dal titolo Forum Information Technology, promosso da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma in Piazza Mastai.