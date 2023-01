IT, Caracciolo (Italgas): “Con digital factory abilitiamo business a trasformazione digitale e sostenibile”

(Adnkronos) - “Oggi la sfida più impellente per noi CIO del mondo dell’informatica è quella di abilitare il business alla trasformazione digitale e sostenibile. Italgas con la creazione della digital factory ha ripensato ai processi in ottica di design thinking, permettendo di utilizzare la tecnologia per migliorare il business e la sostenibilità”. Così il CIO Italgas e Chairman and CEO Bludigit, Marco Barra Caracciolo, a margine seconda edizione dell’appuntamento dedicato all’IT e alla sicurezza informatica dal titolo Forum Information Technology, promosso da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma in Piazza Mastai.