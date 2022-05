(Adnkronos) - Gouzelle Ishmatova, Chief Strategy Officer BOLD Corporate Venture Fund L’Oréal, in occasione del Beauty Tech Day di L’Oréal Italia ha presentato il Venture Capital Fund ‘BOLD’, creato per investire in aziende innovative e dall’elevato potenziale di crescita, supportando imprenditori visionari grazie al know-how di L’Oréal e alle sue capacità di networking e mentorship, preservandone al contempo l’autonomia.