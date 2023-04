Iren premia le startup, Moreton (Ambri) "Riconosciuta la nostra grande passione"

(Adnkronos) - A Torino l'Iren Innovation Day: premiate le startup più innovative in ambito italiano e internazionale. La britannica Ambri ha vinto la categoria Scale-Up "Questo riconoscimento ci dimostra che le persone capiscono la passione che abbiamo per la nostra attività - è il commento di Mark Moreton Sales Director per l'Europa di Ambri - non vediamo l'ora di collaborare con Iren su un progetto pilota che ci porterà a un traguardo importante già il prossimo anno”.