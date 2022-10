Iran, le finaliste di Miss Italia si tagliano i capelli per solidarietà. Patrizia Mirigliani: «Riportiamo a casa Alessia Piperno»

Dopo l'uccisione da parte della polizia morale di Mahsa Amini, arrestata per aver indossato male il velo islamico, continuano in tutto il mondo. Anche le ragazze di Miss Italia si tagliano i capelli in segno di solidarietà verso le donne iraniane.

Alessia Piperno, Teheran fa muro sulla liberazione della travel blogger romana

Iran, anche le finaliste di Miss Italia si tagliano i capelli per protesta

Alcune delle 21 finaliste dello storico Concorso di Bellezza, hanno postato le immagini sui propri profili social, raccogliendo l'appello di alcuni membri della comunità iraniana e compiendo quel gesto simbolico per esprimere vicinanza alle donne in quel Paese e per chiedere il rispetto dei diritti umani, contro ogni discriminazione. «Ciò che veramente occorre è la continuità dell'informazione e dell'attenzione» - dice nel videoclip Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, anche lei immortalata mentre aderisce all'iniziativa.

Il messaggio della Mirigliani

«Ora siamo concentrati sull'Iran, purtroppo però stiamo assistendo a una regressione della condizione femminile, non solo nel mondo arabo ma anche da noi, in Occidente, in Italia, dove quotidianamente siamo alle prese con pregiudizi e stereotipi legati all'universo femminile - prosegue Mirigliani ad Adnkronos - L'emancipazione delle donne, purtroppo, non va data mai per scontata. Le donne iraniane ci hanno dimostrato di avere bisogno di noi, ci hanno lanciato un richiamo forte, ci hanno chiesto di non essere lasciate sole, perché loro stanno scendendo nelle piazze, stanno manifestando e lottando per la loro libertà a rischio della vita. Non possiamo ignorarle» E conclude con un pensiero ad Alessia Piperno: «Riportiamola a casa».