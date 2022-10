Iran, attrici si tagliano capelli sulle note di "Bella ciao"

(Adnkronos) - Sulle note di "Bella Ciao", che in persiano è diventata l’inno della protesta delle donne iraniani per la morte di Masha Amini, decine di attrici e artiste francesi - tra le quali Juliette Binoche, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Adjani, e le cantanti Pomme e Angèle - si sono tagliate una ciocca di capelli in segno di solidarietà. Nel video pubblicato sui social si ricorda che "Masha Amini era una giovane donne di 22 anni, il 13 settembre è stata arrestata e malmenata a morte dalla polizia morale. Le era stato soltanto contesto di aver indossato il velo in modo scorretto. È morta per aver lasciato esposta una ciocca di capelli". E su Twitter spopolano i filmati in cui le ragazze iraniane cantano la canzone "Bella ciao" in lingua persiana.

Il gesto è stato ripreso anche da alcune attrici e star italiane della tv come Claudia Gerini e Belen Rodriguez che hanno risposto all’appello della redazione delle Iene, nato per sostenere le lotte degli iraniani contro il regime islamico presente nel Paese.