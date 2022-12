Intiglietta: “Giovani protagonisti di Artigiano in Fiera”

(Adnkronos) - Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, interviene a margine dell’inaugurazione di Artigiano in Fiera, l’appuntamento in programma fino a domenica 11 dicembre, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30. Tante novità in questa nuova edizione con un occhio anche alla solidarietà nei confronti degli artigiani ucraini.