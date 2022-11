Inps, Raiss: "Con 'Welfare as a Service' aiutiamo enti locali a programmare meglio"

(Adnkronos) - Giovedì 24 novembre presso l'Aula Caravaggio di Fiera Bergamo Inps ha presentato il suo nuovo progetto di ottimizzazione e programmazione di interventi in ambito welfare: 'Welfare as a Service'. Come spiega Gianluigi Raiss, dirigente dell'area informatica di Inps, si tratta di un'innovazione importante, che mette a disposizione degli enti locali la miglior tecnologia, sviluppata da Inps negli ultimi anni.