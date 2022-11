Inps, Caridi: "Comuni partner essenziali per servizi digitali"

(Adnkronos) - Ai fini di una migliore programmazione degli interventi, Inps, con un apposito convegno svoltosi in Fiera a Bergamo giovedì 24 novembre ha presentato il progetto 'Welfare as a service'. Con un piano molto dettagliato, come afferma il direttore generale Vincenzo Caridi, l'istituto ha la volontà di puntare sull'interoperabilità e di coinvolgere ai massimi livelli gli enti locali.