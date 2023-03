Inps, Bellucci: “Mercato lavoro cambia, sfida per istituto è produrre innovazione”

(Adnkronos) - “Facciamo gli auguri all’Inps per i suoi 125 anni di storia. Un percorso che evidenzia l’importanza che ha avuto per il Paese, essendo stato un istituto che ha saputo essere elemento di coesione sociale. Una sfida importante per l’Istituto è di produrre innovazione in un mercato del lavoro che cambia e siamo certi che sarà in grado”. Così il Viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, a margine della cerimonia delle celebrazioni per i 125 anni della fondazione dell’Istituto Nazionale della Presidenza Sociale.