Innovazione, la Federated Innovation @MIND presenta il modello "collaborate to compete" a Roma

(Adnkronos) - Si è tenuto in centro a Roma l'evento “Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @MIND per lo sviluppo del sistema paese”, organizzato da Federated Innovation @MIND, una rete per creare progetti d’innovazione che riunisce circa 40 imprese nata nel cuore del MIND, il Milano Innovation District. Al centro dell’incontro un confronto tra enti pubblici, imprese private, ministri ed esponenti della Commissione Europea su tematiche quali l’innovazione a servizio del sistema Paese, la collaborazione pubblico-privato e le possibili sinergie con il PNRR. Nel corso di diversi panel, durante l’iniziativa si sono confrontati CEO e grandi manager d’azienda, che hanno portato la loro esperienza del modello “collaborare per competere” all’interno della Federated Innovation @MIND, collaborazione che ha generato iniziative d’innovazione con potenziali benefici di tutto il sistema Paese."