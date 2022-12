Innovazione, Canova (Iulm): “Intelligenza artificiale ci chiama a ridisegnare confini tra lecito e illecito”

(Adnkronos) - L’Università IULM ha partecipato come partner scientifico alla nuova ricerca internazionale presentata dall’International Corporate Communication Hub dal titolo dal titolo “Etica dell’Intelligenza Artificiale: una sfida contemporanea”. Gianni Canova, Rettore Iulm, è intervenuto a margine dell’evento sottolineando l’importanza di ridisegnare “la mappa di un ecosistema in cui c’è un attore in più: l’intelligenza artificiale”