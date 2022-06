Innovation Day Acea: Vigolo, “Terni primo esempio di innovazione pragmatica dove al centro c’è cittadino”

(Adnkronos) - “Abbiamo scelto di partire da Terni perché in questa città c’è il primo esempio di innovazione pragmatica. Come ACEA cerchiamo di riportare in Italia le esperienze che stiamo facendo nel contesto innovativo internazionale. Il cittadino deve essere messo al centro e per questo abbiamo scelto di trasformare la giornata in un tour per poterli ascoltare”. Così il Chief Innovation & Information di ACEA, Ivan Vigolo, a margine dell’iniziativa inaugurale dell’Innovation Tour che si è tenuta a Terni e che si svolgerà anche a Napoli e a Roma. “Fondamentale è l’apporto dei giovani. Innovazione vuol dire: fare cose nuove e in modo diverso, per questo ACEA scommette sulle start up e sulle scuole italiane”, ha concluso.