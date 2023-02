Innamòrati di Te, Magenta: “Panchina Rossa simbolo importante per la comunità contro violenza donne”

(Adnkronos) - A margine del primo appuntamento dell’anno con “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante volto al contrasto della violenza sulle donne e più in generale della violenza di genere, giunto alla sua tredicesima edizione e svoltosi per la prima volta a Mortara, in provincia di Pavia, Tina Magenta, responsabile degli Stati Generali delle Donne della Lomellina e Ambasciatrice del progetto “PanchineRosse”, è intervenuta spiegando nel dettaglio tale programma.