Ingegneri, un congresso di progetti per futuro sostenibile

(Adnkronos) - Il presidente Zambrano, molti gli argomenti affrontati Pnrr, crisi energetica, bonus. I professionisti come sempre danno il loro contributo per individuare le migliori soluzioni possibili, in particolare le categorie, come quella degli ingegneri, che per loro stessa natura affrontano e risolvono problemi, collaborando anche con il nuovo governo.