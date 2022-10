Infortuni, Bettoni (Inail): “Mettere al centro cultura prevenzione”

(Adnkronos) - “Il convegno di oggi, voluto da Sistema Impese e Uni insieme a Inail, è importante per promuovere quella cultura della sicurezza a tutela delle lavoratorici e dei lavoratori in tutti i settori. L’asseverazione è un tema importante, Inail se ne occupa insieme a Uni e ai comitati paritetici dal 2001. Pertanto lavoriamo tutti insieme mettendo al centro la cultura della prevenzione a tutela delle aziende, dei lavoratori e delle lavoratrici. Inail ci sarà sempre in questo percorso”.