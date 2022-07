Inflazione, Volpato (Mediolanum): “Crea erosione di 180mld dei risparmi degli italiani”

(Adnkronos) - “Il mio consiglio rispetto al tema dell’inflazione è quello di fare chiarezza: siamo tutti attenti all’erosione del potere d’acquisto dei nostri salari e perdiamo di vista l’erosione dei risparmi che abbiamo accumulato in una vita. La cifra che gli italiani detengono nei conti correnti è di quasi 2mila miliardi di euro: se pensiamo che questa sorta di tassa occulta è all’8,6% parliamo di un’erosione di circa 180 miliardi, un importo quasi uguale al Pnrr. Sia Savona di Consob che Patuelli dell’Abi hanno evidenziato come la modalità più concreta per proteggere il nostro risparmio sia quello di agganciarlo all’economia reale: se coglieremo questo consiglio vinciamo due volte, come Sistema Italia e come risparmiatori”.