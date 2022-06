(Adnkronos) - L’incontro organizzato da Centromarca “Confini Instabili - Scenari geopolitici, effetti sociali ed economici, opzioni per il Paese e l’Industria di Marca”, è stato l’occasione per riflettere ed analizzare la situazione dell’Industria di Marca in Italia. Nel corso del convegno sono inoltre state presentate le possibili soluzioni e le richieste che il comparto rivolge alle istituzioni.