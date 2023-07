Inflazione, Reichlin: “Pesa l’Ucraina, non si vede molta luce in fondo al tunnel”

(Adnkronos) - "L'aumento dei prezzi dei beni alimentari non è necessariamente un aumento dell'inflazione, è un aumento dei prezzi dei beni alimentari relativo ad altri prezzi. Però, quando c'è un aumento dei prezzi dei beni alimentari, questo colpisce in particolari i settori più fragili della popolazione, quindi questo è il tema. E, se persistente, potrebbe portare anche a episodi inflazionistici temporanei comunque. E quindi è un po' il discorso della volatilità che ci dobbiamo attendere per il futuro che ha a che fare sia con i cambiamenti climatici, di cui parlavo prima, ma anche la nuova situazione geopolitica in Ucraina che in questo momento, per gli europei, è l'elemento di attenzione e non si vede molta luce in fondo al tunnel, francamente".

