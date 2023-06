Inflazione, Becchetti: “Bisogna attendere perchè calo si rifletta su prodotti”

(Adnkronos) - Leonardo Becchetti, economista e docente dell’università di Roma Tor Vergata, è intervenuto in occasione del talk ‘Quale futuro per il cibo’, che ha promosso il dibattito sui temi che orbitano attorno all’accessibilità al cibo, svoltosi in conclusione dell’Assemblea generale ordinaria dei delegati di Coop Lombardia, che ha approvato il bilancio 2022.