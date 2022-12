Industria. Non solo turismo, l’Austria è una Business Location competitiva

(Adnkronos) - L’Austria ha un tessuto industriale molto forte, come afferma Marion Biber, direttore per l’Italia di Austrian Business Agency (ABA), l’agenzia pubblica facente capo al Ministero Federale Austriaco del Lavoro e dell’Economia che da oltre 40 anni aiuta a titolo gratuito le aziende estere in ogni aspetto del loro percorso di internazionalizzazione e insediamento nel Paese.