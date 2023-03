Incyte, un Forum per il futuro della ricerca clinica in Italia

(Adnkronos) - Lunedì 20 marzo 2023 si è tenuto il "Forum Incyte sulla ricerca clinica in Italia. Promuovere la leadership dell’Italia: obiettivi e prospettive per il futuro”, evento organizzato da Incyte, innovativa biotech americana, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede a Milano. Durante l’evento sono state trattate importanti tematiche riguardanti lo sviluppo e il futuro della ricerca in Italia.