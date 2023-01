Inclusione sociale, con 'Present4Future' BPER Banca punta sui giovani

(Adnkronos) - È stato presentato oggi a Roma 'Present4Future', il progetto di inclusione sociale dedicato a ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, tra i 14 e i 24 anni ideato da BPER Banca insieme alla Fondazione Gruppo Abele di Don Luigi Ciotti. Il suo obiettivo è favorire l’inclusione sociale dei giovani attraverso il dialogo intergenerazionale e iniziative territoriali per migliorare la qualità della vita nei contesti di appartenenza. Dopo un percorso di ascolto e di osservazione del territorio, il progetto si è ampliato toccando "le città di Roma, Milano, Torino, Palermo, Napoli e Genova", spiega Flavia Mazzarella, presidente di BPER Banca. "Noi abbiamo deciso di continuare a investire sui giovani - aggiunge -. Lo abbiamo già fatto con diversi progetti, ma adesso abbiamo cercato di farlo con un orizzonte temporale più ampio, prendendo un triennio per iniziare". L'idea di fondo dell'iniziativa, commenta Lucia Bianco, vicepresidente di Fondazione Gruppo Abele, è "comunicare che è possibile sociale e possiamo farlo insieme: è una dimensione di speranza che oggi purtroppo ai giovani si dà poco perché diciamo sempre tutto quello che non potranno fare o più avere, ma c'è una speranza anche di fare delle cose in positivo", conclude Bianco.