Inaugurazione Teatro Roberto de Silva, Giro (assessora comune Rho): “Per la nostra città passaggio d’epoca”

(Adnkronos) - “Finalmente abbiamo un teatro di livello metropolitano: non è più un teatro di provincia. Tutte le persone che entrano se ne innamorano”. L’assessora al comune di Rho, Valentina Giro, era presente in questa serata storica per la città di Rho che venerdì 25 novembre ha inaugurato il nuovo Teatro Civico Roberto de Silva.