Inaugurato teatro de Silva a Rho, Galli (assessore cultura Regione Lombardia: “Cultura ricostruisce socialità”

(Adnkronos) - “L’Importanza di questo progetto è che il teatro de Silva è stato costruito negli anni della pandemia. Fondamentale l’utilizzo della cultura come strumento per ricostruire la socialità che si è persa negli anni del Covid. Dare alla città di Rho un teatro così bello è particolarmente emozionante per me”. Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia, esprime tutta la sua soddisfazione per l’apertura di un nuovo polo della cultura in quel di Rho.