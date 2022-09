Inaugurato il 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova

(Adnkronos) - Dopo un 2021 da record in cui: il fatturato globale del settore nautico è passato da 4,6 miliardi del 2020 a ben 6,1 miliardi del 2021. Con un in incremento registrato rispetto all’anno precedente del +31,1%: ha preso il via la 62esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova 'Sulla scia del futuro'