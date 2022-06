Inaugurate a Piacenza le fiere Pipeline and Gas Expo e Hydrogen Expo

(Adnkronos) - Dall’8 al 10 giugno i padiglioni di Piacenza Expo ospitano le fiere ‘gemelle’ Pipeline and Gas Expo e Hydrogen Expo, dedicate alle infrastrutture per il trasporto di ‘gas, oil and water’ e al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. Organizzate dal Mediapoint Exhibitions, le due kermesse sono un unicum nel panorama nazionale come ribadito, in occasione dell’inaugurazione, dalle personalità presenti. A margine della cerimonia del taglio del nastro inaugurale sono intervenuti l’Onorevole Paola De Micheli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Francesco Rolleri, Presidente di Confindustria Piacenza, Paolo Mancioppi, Assessore ambiente e mobilità del Comune di Piacenza e Fabio Potestà, fondatore e presidente di Mediapoint Exhibitions.