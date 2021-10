L’Università di Milano - Bicocca in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in partnership con Mondadori Media e con la partecipazione di 500 studenti delle scuole superiori, ha dato vita alla mostra multimediale interattiva ' IllusiOcean, il mare che non ti aspetti’, suddivisa in tre aree tematiche e dedicata alla scoperta dell’ecosistema marino, della biodiversità e della bellezza della natura.