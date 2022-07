(Adnkronos) - Fino al 23 luglio a San Lucido Cosentino va in scena “ArteInVivo Festival 2022”. Il viaggio come experience: arte, spettacoli, concerti, corsi specialistici, percorsi enogastronomici, mostre, presentazioni di libri. L’idea nasce da una start up innovativa, fondata da 3 donne, con l’obiettivo di incrementare il turismo nei piccoli borghi. Ne parlano con l’Adnkronos Loredana Ruggieri, Francesca Stocchi e Sophie Ravel.