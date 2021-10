Due zone rosse istituite in Calabria ai fini del contenimento della diffusione del Covid. Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato un’ordinanza per dichiarare ‘zona rossa’ i comuni di Scandale e Savelli, in provincia di Crotone. La ‘zona rossa’ resterà in vigore dalle 22 del 20 ottobre e fino a tutto il 30 ottobre.